Васильев заявил, что его отстранил от судейства «большой клуб не из Москвы»

Бывший судья Станислав Васильев прокомментировал своё пожизненное отстранение от работы. Он считает, что на решение повлиял большой клуб не из Москвы. Его слова приводит «Чемпионат».

Уверен, что решение пожизненно отстранить меня от судейства во многом связано с одним большим клубом не из Москвы. Я ведь действительно допускал серьёзные ошибки против них, — сказал Васильев.

Также экс-арбитр отметил, что против неназванной команды ошибаться нельзя.

Судья Васильев был отстранён от работы после ошибки в матче «Ротор» — «Ахмат» в сезоне-2020/21. Он не назначил пенальти в ворота волгоградского клуба.

Ранее сообщалось, что советский и российский тренер Валерий Непомнящий высказался на тему будущего Артёма Дзюбы в сборной России. Форвард «Зенита», сославшись на плохие физические кондиции, отказался принимать участие в октябрьском цикле отборочных матчей чемпионата мира 2022 года. Специалист отметил, что Карпин и Дзюба должны урегулировать между собой все «личностные моменты».