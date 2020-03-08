https://static.news.ru/photo/7c1b8738-613d-11ea-9dc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: rubin-kazan.ru

Казанский футбольный клуб «Рубин» проиграл самарским «Крыльям Советов» в домашнем матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 0:1.

Единственный гол на 42-й минуте матча забил полузащитник «Крыльев» Денис Попович. В первом тайме после просмотра VAR арбитр не засчитал забитый мяч защитника «Рубина» Пабло Сантоса.

В дополнительное к первому тайму время полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия получил вторую жёлтую карточку за грубую игру и был удалён с поля. На 81-й минуте встречи арбитр показал второе предупреждение полузащитнику самарской команды Антону Зиньковскому, которому пришлось также покинуть поле.

На данный момент «Крылья Советов» занимают 12-е место в чемпионате России, набрав 22 очка. «Рубин» располагается 14-й строчке, имея в активе 20 очков.

Ранее NEWS.ru писал о том, что московский футбольный клуб «Динамо» на домашнем стадионе обыграл «Тамбов» со счётом 1:0 в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).