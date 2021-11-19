Валуев поддержал слова Тарасовой об отсутствии футбола в России

Чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ Николай Валуев поддержал слова заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой об отсутствии футбола в России. Валуев считает, что если сопоставить европейский и российский футбол, то мы очень сильно уступаем. Его слова приводит Sport24.

После поражения от сборной Хорватии в решающем матче отбора на чемпионат мира 2022 года Татьяна Тарасова заявила, что в нашей стране нет футбола.

В каком-то смысле я с ней согласен. Татьяна Анатольевна имеет полнейшее право так говорить, она педагог с огромнейшим стажем, великий тренер. Тем более если мы начнем сравнивать наш футбол с европейским, то точно можем сказать, что у нас футбола нет, — сказал Валуев.

14 ноября сборная России проиграла на выезде Хорватии со счётом 0:1 из-за гола в свои ворота и отправилась в стыковые матчи. Автором автогода стал российский защитник Фёдор Кудряшов.

Ранее сообщалось, что ассистент Дика Адвоката в сборной Ирака Желько Петрович обратился к Валерию Карпину с просьбой остаться у руля российской национальной команды. Петрович считает, что сейчас сборную России нельзя оставлять без тренера, поскольку снова придётся обновлять концепцию команды и методики тренировок