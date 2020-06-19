Валерий Карпин прокомментировал предстоящий матч против «Сочи»

https://static.news.ru/photo/48b3a66e-b205-11ea-8176-fa163e074e61_660.jpgВалерий КарпинФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин заявил, что не имеет понятия, кто будет играть против «Сочи» в предстоящем матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Не знаю я ничего. Мы не играем, чего непонятного? Мы в «тюрьме» сидим. Кто будет играть, я не знаю, — цитирует Карпина РИА Новости.
Ранее стало известно, что «Ростов» и «Сочи» договорились о проведении матча 23-го тура РПЛ, который был под угрозой срыва, так как у шести игроков ФК «Ростов» накануне матча в Сочи были обнаружены признаки коронавирусной инфекции. Руководство команды незамедлительно сообщило о случившемся в профильные ведомства, Российский футбольный союз (РФС) и Российскую премьер-лигу (РПЛ). Пресс-служба добавила, что клуб за два дня до матча 23-го тура РПЛ с «Сочи» уходит на двухнедельный карантин. Президент «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что позиция клуба относительно переноса предстоящего матча с «Ростовом» остаётся неизменной. Команда выступала против переноса встречи. Также сообщалось, что «Ростов» рассматривает возможность выставить на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) состав с игроками академии 2003 года рождения.