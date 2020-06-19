Валерий Карпин прокомментировал предстоящий матч против «Сочи»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Матч 23-го тура Российской премьер-лиги между футбольными клубами «Сочи» и «Ростов» всё-таки состоится. Стороны договорились о проведении встречи, как и было запланировано, 19 июня в 20:00 по московскому времени.

Футбольным клубам «Ростов» и «Сочи» удалось договориться о проведении игры 23-го тура РПЛ, — говорится в заявлении «Сочи» на официальном сайте. Кроме того, уточняется, что билеты доступны на сайте коллектива....