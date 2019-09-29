https://static.news.ru/photo/f7dd1fca-e330-11e9-bc9f-fa163e074e61_660.jpg Валерий Карпин Фото: Alexander Kulebyakin/Russian Look/Global Look Press

Руководство московского «Спартака» рассматривает кандидатуру Валерия Карпина на должность главного тренера команды. Заменить нынешнего наставника «Ростова» на Дону могут Андреем Талалаевым, который возглавляет подмосковные «Химки».

Об этом сообщает « Чемпионат.com ».

Карпин уже дважды руководил «Спартаком». Оба раза становился с командой серебряным призёром чемпионата России.

Ранее News.ru сообщал, что руководство «Спартака» приняло отставку Олега Кононова, который подал заявление об увольнении с поста главного тренера команды сразу после матча с «Оренбургом» в связи с неудовлетворительными результатами работы. Его подопечные уступили со счётом 1:2. К следующей встрече — с «Краснодаром» — команду подготовит исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов. На пресс-конференцию после противостояния с «Оренбургом» Олег Кононов не пришёл.