Руководство московского «Спартака» рассматривает кандидатуру Валерия Карпина на должность главного тренера команды. Заменить нынешнего наставника «Ростова» на Дону могут Андреем Талалаевым, который возглавляет подмосковные «Химки».
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Карпин уже дважды руководил «Спартаком». Оба раза становился с командой серебряным призёром чемпионата России.
Ранее News.ru сообщал, что руководство «Спартака» приняло отставку Олега Кононова, который подал заявление об увольнении с поста главного тренера команды сразу после матча с «Оренбургом» в связи с неудовлетворительными результатами работы. Его подопечные уступили со счётом 1:2. К следующей встрече — с «Краснодаром» — команду подготовит исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов. На пресс-конференцию после противостояния с «Оренбургом» Олег Кононов не пришёл.