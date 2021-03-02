Валерий Газзаев: комментарии Розанова было приятно слушать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Капитан московского ЦСКА, бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев в третий раз стал отцом. У него родилась дочка.

Поздравляем нашего капитана Игоря Акинфеева, который в третий раз стал отцом! Жена Катя и дочка чувствуют себя хорошо, — говорится в Twitter ЦСКА. Это третий ребёнок в семье. 17 мая...