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Футбол

Валерий Газзаев: комментарии Розанова было приятно слушать

12:20, 03 марта 2021 36
Валерий Газзаев Валерий Газзаев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заслуженный тренер России по футболу, депутат Госдумы Валерий Газзаев заявил, что Юрий Розанов был прекрасным спортивным комментатором.

Был знаком с ним, когда ещё играл. Знаю, он был поклонником «Динамо». Его комментарии всегда было приятно слушать, он был прекрасным и объективным комментатором. Выражаю свои соболезнования семье и его близким, — сказал Газзаев NEWS.ru.

Спортивный комментатор Юрий Розанов, многолетний ведущий футбольных и хоккейных эфиров, скончался в возрасте 59 лет, писал NEWS.ru. Розанов — обладатель премии ТЭФИ в номинации «Спортивный комментатор/ведущий спортивной программы» в 2012 году.

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