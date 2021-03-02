Валерий Газзаев: комментарии Розанова было приятно слушать

Заслуженный тренер России по футболу, депутат Госдумы Валерий Газзаев заявил, что Юрий Розанов был прекрасным спортивным комментатором.
Был знаком с ним, когда ещё играл. Знаю, он был поклонником «Динамо». Его комментарии всегда было приятно слушать, он был прекрасным и объективным комментатором. Выражаю свои соболезнования семье и его близким, — сказал Газзаев NEWS.ru.
Спортивный комментатор Юрий Розанов, многолетний ведущий футбольных и хоккейных эфиров, скончался в возрасте 59 лет, писал NEWS.ru. Розанов — обладатель премии ТЭФИ в номинации «Спортивный комментатор/ведущий спортивной программы» в 2012 году.