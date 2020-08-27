Вагнер Лав сделал дубль за «Кайрат» в еврокубке

https://static.news.ru/photo/a2337a1e-e88f-11ea-b18e-fa163e074e61_660.jpg Фото: fckairat/vk.com

Бразилец Вагнер Лав забил два мяча за алматинский «Кайрат» в первом квалификационном раунде Лиги Европы в матче с армянским клубом «Ноа» (Ереван).

Вагнер Лав отличился на 35-й и 70-й минутах. Эти голы стали для 36-летнего нападающего первыми в составе команды из Казахстана, куда он перешёл перед началом текущего сезона. Встреча закончилась со счётом 4:1 в пользу «Кайрата», которой таким образом прошёл во второй квалификационный раунд. Бразилец также поучаствовал в комбинации, которая привела к последнему голу в игре.

Вагнер Лав с 2004 по 2013 год играл за московский ЦСКА с короткими перерывами на аренды в бразильские клубы. В составе армейцев бразилец провёл 169 матчей в РПЛ, в которых забил 85 мячей, став одним из самых успешных иностранцев в истории российского первенства.

Как писал NEWS.ru, в 2020 году Вагнер Лав был близок к возвращению в ЦСКА, однако переход не состоялся.