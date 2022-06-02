В «Зените» ответили на предложение «Спартака» провести Суперкубок в Москве В «Зените» в ответ на предложение «Спартака» провести Суперкубок в Москве заявили о готовности организовать игру в Санкт-Петербурге

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

Матч Спартак - Зенит

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на предложение «Спартака» провести матч за Суперкубок России в Москве, сообщает РИА Новости. Функционер подчеркнул, что клуб готов принять игру в Санкт-Петербурге.

Медведев также заявил, что сине-бело-голубые готовы к матчу в любой день, который выберет Российский футбольный союз (РФС).

Ранее 2 июня «Спартак» отправил письмо в РФС и Российскую премьер-лигу (РПЛ) с несколькими пожеланиями относительно Суперкубка. Красно-белые захотели привлечения иностранных судей, переноса игры на неделю вперёд, а также её проведения в «Лужниках» или на нейтральном стадионе.

«Зенит» становился обладателем Суперкубка шесть раз. В активе «Спартака» одна победа.