На Украине заявили о возможном снятии сборной России с Евро-2020

https://static.news.ru/photo/f3fdd286-c831-11eb-816e-96000091f725_660.jpg Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Сборная России может бойкотировать чемпионат Европы — 2020. Об этом сообщает портал Dynamo.kiev.ua , ссылаясь на источник в Российском футбольном союзе.

По данным источника, такое решение связано с недовольством российской стороны решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) относительно утверждения формы национальной команды Украины. Подопечные Андрея Шевченко выступят на Евро-2020 в майках с очертанием страны, куда включили Республику Крым, Донецкую и Луганскую области.

Ранее ряд российских специалистов и депутатов высказались против утверждения украинской формы, назвав это провокацией. Не обошёл стороной решение и МИД РФ.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов высказался по итогам решения УЕФА. По его мнению, это поддержка ЛГБТ-сообществ.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет в одной группе C с Нидерландами, Северной Македонией и Австрией. Первый матч против «оранжевых» состоится 13 июня.

Команда Станислава Черчесова сыграет в группе B против бельгийцев, финнов и датчан. Для сборной России Евро-2020 начнётся 12 июня матчем против Бельгии.