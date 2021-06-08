На Украине заявили о возможном снятии сборной России с Евро-2020

Сборная России может бойкотировать чемпионат Европы — 2020. Об этом сообщает портал
По данным источника, такое решение связано с недовольством российской стороны решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) относительно утверждения формы национальной команды Украины. Подопечные Андрея Шевченко выступят на Евро-2020 в майках с очертанием страны, куда включили Республику Крым, Донецкую и Луганскую области.
Ранее ряд российских специалистов и депутатов высказались против утверждения украинской формы, назвав это провокацией. Не обошёл стороной решение и МИД РФ.
Депутат Государственной думы Виталий Милонов высказался по итогам решения УЕФА. По его мнению, это поддержка ЛГБТ-сообществ.
Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет в одной группе C с Нидерландами, Северной Македонией и Австрией. Первый матч против «оранжевых» состоится 13 июня.
Команда Станислава Черчесова сыграет в группе B против бельгийцев, финнов и датчан. Для сборной России Евро-2020 начнётся 12 июня матчем против Бельгии.