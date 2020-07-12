В «Уфе» рассказали, кто будет исполнять обязанности Газизова

https://static.news.ru/photo/3af48d9e-c43a-11ea-801f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Футбольный клуб «Уфа»

Председатель попечительского совета футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов рассказал о том, что в команде не спешат назначать нового генерального директора вместо ушедшего в московский «Спартак» Шамиля Газизова.

Пока врио назначен Ринат Шайбеков, посмотрим, как будет дальше, — цитирует Мурзагулова РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, новым генеральным директором футбольного клуба «Спартак» стал Шамиль Газизов. Он занимал аналогичную должность в «Уфе». Контракт с Цорном расторгли 7 июля 2020 года. Причины такого решения неизвестны. Леонид Федун рассматривал возможность изменить его полномочия и перевести на должность спортивного директора. При этом в «Спартак» придёт человек, который будет контролировать новую бизнес-модель клуба.