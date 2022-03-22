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В УЕФА захотели отобрать у «Матч ТВ» права на показ матчей сборных

В УЕФА захотели отобрать у «Матч ТВ» права на показ матчей сборных
20:05, 22 марта 2022
В УЕФА захотели отобрать у «Матч ТВ» права на показ матчей сборных Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассмотрит вопрос о запрете на показ матчей национальных сборных в России. Об этом сообщает Yahoo Sports.

Речь, в частности, идёт о товарищеских матчах, которые пройдут на этой неделе. Но запрет не коснётся стыковых матчей чемпионата мира-2022, так как они проходят под эгидой ФИФА.

8 марта стало извезвестно, что Английская футбольная Премьер-лига ушла с российского телевидения, разорвав контракт с сервисом Okko. Такое же решение приняла Французская Лига 1.

Также российского бизнесмена Романа Абрамовича лишили контроля над клубом «Челси», заморозив его активы на территории Великобритании.

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