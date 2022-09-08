В УЕФА ответили на вопрос об участии России в отобре к Евро-2024 В УЕФА допустили участие сборной России в отобре к Евро-2024

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) еще не решили, допустят ли сборную России до отбора на Евро-2024, сообщает ТАСС. На данный момент отборочный турнир не находится в списке соревнований, от которых отстранена сборная России.

Решение по этому вопросу еще не принято, – сообщили в пресс-службе УЕФА в ответ на запрос ТАСС о том, будет ли сборная России допущена до участия в жеребьевке отборочного турнира Евро-2024.

Жеребьевка группового этапа отбора чемпионата Европы состоится 9 октября. Сам турнир пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года.

В мае УЕФА отстранил российские клубы от участия в еврокубках в сезоне-2022/23, а также не допустил мужскую и женскую сборные России к участию в Лиге наций и Евро-2022 соответственно.

В начале марта УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборную от всех международных турниров. Президент УЕФА Александер Чеферин выразил в связи с этим сожаление и признался, что не хотел применять санкции к России. Позже он усомнился в возвращении российских клубов в еврокубки в ближайшем будущем.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на территории Украины.