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Футбол

В УЕФА отреагировали на отказ игроков «Краснодара» вставать на колено

17:47, 29 октября 2020 14
Фото: Jan Woitas/Global Look Press

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировали на отказ нескольких игроков «Краснодара» вставать на колено в знак поддержки движения Black Lives Matter перед началом матча Лиги чемпионов.

Игрокам и судейской бригаде разрешается вставать на колено, но это вовсе не является обязательным, — ответили на запрос RT в пресс-службе ассоциации.

В начале матча «Краснодар» — «Челси» (0:4), прошедшего 28 октября, футболисты английского клуба и судейская бригада встали на колено. При этом большая часть футболистов «Краснодара» отказались участвовать в акции.

Как ранее сообщал NEWS.ru, отказ игроков российской команды смутил многих зарубежных болельщиков и некоторых представителей британских СМИ.

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