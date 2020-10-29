В УЕФА отреагировали на отказ игроков «Краснодара» вставать на колено

https://static.news.ru/photo/ad208af4-19f7-11eb-9530-fa163e074e61_660.jpgФото: Jan Woitas/Global Look Press
В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировали на отказ нескольких игроков «Краснодара» вставать на колено в знак поддержки движения Black Lives Matter перед началом матча Лиги чемпионов.
Игрокам и судейской бригаде разрешается вставать на колено, но это вовсе не является обязательным, — ответили на запрос RT в пресс-службе ассоциации.
В начале матча «Краснодар» — «Челси» (0:4), прошедшего 28 октября, футболисты английского клуба и судейская бригада встали на колено. При этом большая часть футболистов «Краснодара» отказались участвовать в акции.
Как ранее сообщал NEWS.ru, отказ игроков российской команды смутил многих зарубежных болельщиков и некоторых представителей британских СМИ.