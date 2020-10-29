В УЕФА отреагировали на отказ игроков «Краснодара» вставать на колено

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Футбольный клуб «Локомотив» передал полузащитнику Антону Миранчуку и его агенту документы со сформулированным предложением по игроку. Исходя из имеющихся данных, сторонам придётся договариваться по условиям, сформулированным в пункте о сумме отступных, за которую спортсмен сможет покинуть команду.

В СМИ обнародованы сведения, согласно которым в клубном договоре прописаны отступные в размере примерно $20 млн. Миранчук имеет возможность вести переговоры с другими командами уже в январе, за шесть месяцев...