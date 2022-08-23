В УЕФА оценили возможность принятия крымских клубов в чемпионат России В УЕФА заявили о невозможности принять крымские клубы в чемпионат России по футболу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили Metaratings.ru о невозможности принятия крымских клубов в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) — первый дивизион чемпионата России по футболу. Таким был ответ УЕФА на то, что президиум ФНЛ создал рабочую группу для анализа готовности профессиональных клубов Крыма к интеграции в РФ.

Исполнительный комитет УЕФА в декабре 2014 года уже сообщил все решения по ситуации в Крыму, а именно: в соответствии с решением Чрезвычайной комиссии УЕФА от 22 августа 2014 года Исполнительный комитет УЕФА принял решение запретить крымским клубам участвовать в соревнованиях, организованных Российским футбольным союзом, — говорится в заявлении УЕФА.

Крымские футбольные команды выступают в местной лиге, которая входит в состав Крымского футбольного союза. Действующим чемпионом является «ТСК-Таврия». Всего в этом регионе выступают восемь команд. NEWS.ru сделал материал о состояния футбола на Крымском полуострове и его перспективах.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявлял, что если Россия решит принять крымские клубы, то страну исключат из УЕФА из-за нарушения устава организации. Это будет означать, что ни сборная страны, ни клубы не смогут участвовать ни в каких официальных международных соревнованиях.