Футбол

В Тамбове планируют построить новый стадион на 15 тыс. зрителей

15:48, 18 июня 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-губернатор региона Арсен Габуев заявил, что в Тамбове планируют построить стадион на 15 тысяч зрителей в ближайшие три года.

Он отметил, что ранее прошла встреча с московскими партнёрами по вопросам строительства нового стадиона в северной части Тамбова, и сейчас разрабатывается дорожная карта.

Планируется заключить концессионное соглашение под реализацию этого проекта, чтобы в течение двух-трёх лет построить этот стадион, рассчитанный на 15 тысяч мест, — цитирует Габуева ТАСС.

Проект будет включать зону отдыха и большое количество парковочных мест.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) принял решение позволить «Тамбову» проводить домашние встречи на стадионах, которые принимали чемпионат мира по футболу 2018 года. «Тамбов» не успел привести в порядок стадион в соответствии с требованиями для игр в РПЛ из-за пандемии коронавируса. Клуб занимался реконструкцией стадиона в первой половине текущего сезона Российской премьер-лиги, проводя встречи сначала в Саранске, затем — в Нижнем Новгороде, писал NEWS.ru.

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