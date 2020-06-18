В Тамбове планируют построить новый стадион на 15 тыс. зрителей

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что от подмосковного клуба «Химки» ещё не было получено решения по поводу их участия в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) или Футбольной национальной лиги (РПЛ).

«Химки» получил лицензию для возможного участия в следующем сезоне РПЛ. Факт наличия лицензии не подразумевает автоматического участия. У них есть возможность заявиться в РПЛ или в ФНЛ. Мы ждём их...