В Тамбове планируют построить новый стадион на 15 тыс. зрителей

https://static.news.ru/photo/c66a0b22-b163-11ea-a2d0-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Вице-губернатор региона Арсен Габуев заявил, что в Тамбове планируют построить стадион на 15 тысяч зрителей в ближайшие три года.
Он отметил, что ранее прошла встреча с московскими партнёрами по вопросам строительства нового стадиона в северной части Тамбова, и сейчас разрабатывается дорожная карта.
Планируется заключить концессионное соглашение под реализацию этого проекта, чтобы в течение двух-трёх лет построить этот стадион, рассчитанный на 15 тысяч мест, — цитирует Габуева ТАСС.
Проект будет включать зону отдыха и большое количество парковочных мест.
Ранее Российский футбольный союз (РФС) принял решение позволить «Тамбову» проводить домашние встречи на стадионах, которые принимали чемпионат мира по футболу 2018 года. «Тамбов» не успел привести в порядок стадион в соответствии с требованиями для игр в РПЛ из-за пандемии коронавируса. Клуб занимался реконструкцией стадиона в первой половине текущего сезона Российской премьер-лиги, проводя встречи сначала в Саранске, затем — в Нижнем Новгороде, писал NEWS.ru.