В «Тамбове» осталось только девять футболистов

https://static.news.ru/photo/2535c7b6-649e-11eb-9e0c-96000091f725_660.jpg Фото: fc-tambov.ru

В клубе Российской премьер-лиги «Тамбов» из-за долгов осталось только девять футболистов. Остальные игроки ушли, не дождавшись зарплаты.

Как сообщил главный тренер команды Сергей Первушин, до сих пор неизвестно, продолжит клуб своё существование и сможет ли доиграть сезон. Клуб не может привлечь в состав даже футболистов из «молодёжки», так как у большинства из них нет профессиональных контрактов, добавила генеральный директор клуба Ольга Коновалова, пишет РБК.

На прошлой неделе Российский футбольный союз (РФС) наложил на клуб запрет на регистрацию новых игроков. При этом сообщалось, что временный запрет может быть снят, если клуб исполнит свои финансовые обязательства перед игроками, обратившимися в палату по разрешению споров.

Известно, что в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) команда оказалась на грани банкротства. Задолженность «Тамбова» составляет 360 млн рублей — почти 50% от указанной суммы приходится на долги по зарплате перед футболистами. Теперь футбольный клуб может сняться с чемпионата и окончательно потерять профессиональный статус.

Как писал NEWS.ru, некоторое время назад губернатор Тамбовской области Александр Никитин прокомментировал ситуацию с финансированием ФК «Тамбов». По его словам, в настоящее время область не может предоставить клубу бюджетное финансирование.