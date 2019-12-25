https://static.news.ru/photo/41711bb6-27a9-11ea-9003-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Городская профессиональная команда по футболу может снова появится в Таганроге, в настоящее время ведутся переговоры с потенциальным спонсором, пишет Rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу Городской Думы.

Одним из условий создания клуба является аренда муниципальных помещений на территории стадиона «Торпедо», который был реконструирован в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года.

ФК «Таганрог», который ранее выступал в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) зоне «ЮГ», прекратил своё существование в 2015 году из-за проблем с финансированием. Команда финансировалась из городского бюджета.

В настоящее время в Таганроге нет профессиональных футбольных команд и нет даже любительского клуба, выступающего в Высшей лиги Чемпионата Ростовской области.

Как сообщалось, Исполком Российского футбольного союза (РФС) не принял проект реформы Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Новая реформа подразумевала сокращение зон с пяти до четырёх при сохранении общего числа участников: по две команды из зоны «Восток» должны были переместиться в зоны «Центр», «Запад» и «Урал-Приволжье», писалNEWS.ru.