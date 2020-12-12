«В спорте нет места расизму»: Тедеско о скандале в Сочи

https://static.news.ru/photo/466d7bea-3d43-11eb-985e-fa163e074e61_660.jpg Доменико Тедеско Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Ни в спорте, ни в обществе нет места расизму и проявлениям вражды на межнациональной или межэтнической почве. С таким заявлением выступил главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско на следующий день после скандала в Сочи, случившегося по окончании встречи «красно-белых» против местный команды. Московский клуб проиграл хозяевам поля со счётом 0:1.

Ранее Тедеско в эфире телеканала «Матч ТВ» заявил, что один из игроков «Сочи» ударил его помощника в подтрибунном помещении после окончания матча, кроме того, его оскорбили в перерыве встречи.

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал позже, что конфликт возник между 31-летним полузащитником «Сочи» Жоаозиньо и ассистентом главного тренера Андреасом Хинкелем.

Тедеско подчеркнул, что эмоции являются частью футбола, однако существуют границы, которые нельзя переходить. По словам тренера, оскорбления в его адрес были основаны на его происхождении. Кроме того, игрок сочинцев ударил помощника наставника «Спартака».

Тедеско выразил надежду на то, что ситуация будет рассмотрена со всей серьёзностью.

Произошедшее в Сочи по-настоящему потрясло тренера. Как отметил Тедеско, это касается как самого инцидента, так и реакции хозяев поля и полного отсутствия внимания к случившемуся со стороны судей.

Поддержка наших болельщиков всегда фантастическая, и даже зная, что не все любят «Спартак», я не представлял себе, что такой эксцесс, как вчера, вообще возможен, — приводит слова Тедеско сайт «красно-белых».

Как ранее передавал NEWS.ru, ассистент главного тренера сочинского клуба Олег Фоменко заявил, что главный тренер московского «Спартака» спровоцировал конфликт, который произошёл после окончания матча.