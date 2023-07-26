В «Спартаке» рассказали, сыграет ли Медина против «Краснодара» В «Спартаке» сообщили, что Хесус Медина не примет участие в матче против «Краснодара»

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

Полузащитник московского «Спартака» Хесус Медина

Полузащитник московского «Спартака» Хесус Медина пропустит выездной матч против «Краснодара» 27 июля, рассказали NEWS.ru в пресс-службе столичного клуба. По словам представителей команды, спортсмен продолжает восстанавливаться после травмы.

Хесус Медина продолжает восстанавливаться, в Краснодар с командой он не полетит. И другая новость — в Москву вернулся Шамар Николсон. Сегодня у него запланировано медицинское обследование, — говорится в сообщении.

Медина в начале июля подписал контракт со «Спартаком». Красно-белые предложили футболисту высокую зарплату, и 26-летний парагваец решил покинуть ФК ЦСКА, за который играл больше года. Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль планирует использовать новичка команды как центрального атакующего полузащитника. Кроме Медины в клуб недавно перешел игрок «Кадиса» Тео Бонгонда.

«Спартак» намерен усилить не только полузащиту, но и нападение. Красно-белые заинтересованы в переходе к ним нападающего «Труа» Мамы Самбы и форварда сборной Колумбии Альфредо Морелоса.

Ранее стало известно, что бывший игрок ЦСКА и сборной России Марио Фернандес подпишет контракт с «Зенитом». При этом футболист обещал играть только за красно-синих и никогда не переходить в другой российский клуб.