Полузащитник московского «Спартака» Хесус Медина пропустит выездной матч против «Краснодара» 27 июля, рассказали NEWS.ru в пресс-службе столичного клуба. По словам представителей команды, спортсмен продолжает восстанавливаться после травмы.
Хесус Медина продолжает восстанавливаться, в Краснодар с командой он не полетит. И другая новость — в Москву вернулся Шамар Николсон. Сегодня у него запланировано медицинское обследование, — говорится в сообщении.
Медина в начале июля подписал контракт со «Спартаком». Красно-белые предложили футболисту высокую зарплату, и 26-летний парагваец решил покинуть ФК ЦСКА, за который играл больше года. Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль планирует использовать новичка команды как центрального атакующего полузащитника. Кроме Медины в клуб недавно перешел игрок «Кадиса» Тео Бонгонда.
«Спартак» намерен усилить не только полузащиту, но и нападение. Красно-белые заинтересованы в переходе к ним нападающего «Труа» Мамы Самбы и форварда сборной Колумбии Альфредо Морелоса.
Ранее стало известно, что бывший игрок ЦСКА и сборной России Марио Фернандес подпишет контракт с «Зенитом». При этом футболист обещал играть только за красно-синих и никогда не переходить в другой российский клуб.