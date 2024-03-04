В «Спартаке» раскрыли, есть ли в клубе «жирные» футболисты Пресс-служба «Спартака»: соотношение жировой и мышечной массы у игроков в норме

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Соотношение мышечной и жировой массы в норме у всех футболистов московского «Спартака», заявили NEWS.ru в пресс-службе футбольного клуба. Так там прокомментировали сообщения о том, что нападающий Александр Соболев и защитник Георгий Джикия стали худшими полевыми футболистами клуба в рейтинге физической готовности по итогам зимних сборов. В пресс-службе пояснили, что, если бы у игроков были отклонения от нормы, то их бы не допустили к тренировкам.

Соотношение мышечной и жировой массы в норме у всех футболистов «Спартака». Показатели колеблются, что является нормальным процессом. Если бы были отклонения от нормы, то тот или иной игрок не был бы допущен к тренировкам и матчам, — пояснили в пресс-службе.

О физических показателях спортсменов рассказал в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов. По его данным, у Соболева и Джикии худшие показатели соотношения мышечной массы и жировой прослойки. Хуже дела обстоят только у трех голкиперов, пишет он, уточняя, что для вратарей такая ситуация в футболе привычна.

Ранее стало известно, что футболист московского «Спартака» Квинси Промес находится под домашним арестом в Объединенных Арабских Эмиратах. Перед этим сообщалось, что его выпустили из полицейского участка в Дубае, куда он попал после задержания в международном аэропорту Аль-Мактум за правонарушение. Прокуратура Нидерландов ведет переговоры об экстрадиции спортсмена.