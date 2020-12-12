В «Спартаке» прокомментировали поведение Тедеско в матче с «Сочи»

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Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов объяснил значение жестов главного тренера клуба Доменико Тедеско, которыми он привлёк внимание во время матча с «Сочи».

Жесты Тедеско вызвали широкий резонанс, поэтому считаю необходимым объяснить их значение. В начале Тедеско показывал так называемый жест Моуринью — скрещенные руки. Тренер отметил, что это тактическая вещь, которую понимает его команда, и адресована она была именно футболистам «Спартака, — цитирует Фетисова «Спорт-экспресс».

Он также прокомментировал перепалку Тедеско с вратарём сочинской команды Сосланом Джанаевым, которую тренер «Спартака» якобы начал с фразы «Сколько денег?», обвинив его в симуляции.

Тедеско в разговоре с Джанаевым пальцами продемонстрировал шелест купюр? Как утверждает Доменико, пожав руку Джанаеву, он одновременно с тем жестом сказал голкиперу: «Твой клуб должен выплатить тебе бонус, премию — за игру на ноль и затяжку времени в конце встречи. Как думаешь, сколько денег?» Ни о каких намёках на проплаченность результата речь не шла, — заявил Фетисов.

Ранее стало известно, что в перерыве и после матча «Спартак» — «Сочи» между главным тренером москвичей Доменико Тедеско и игроками сочинской команды произошли перепалки. По словам Тедеско, один из игроков «Сочи» ударил его помощника в подтрибунном помещении после окончания матча, кроме того, его оскорбили в перерыве встречи.

Как сообщал NEWS.ru, ассистент главного тренера сочинского клуба Олег Фоменко заявил, что главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско сам спровоцировал конфликт, который произошёл после окончания матча.