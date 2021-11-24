В «Спартаке» отреагировали на слухи о выходе Федуна из совета директоров

В московском «Спартаке» назвали фейком слухи о том, что владелец клуба Леонид Федун покидает совет директоров красно-белых. Как сказал глава пресс-службы Дмитрий Зеленов «Спорт-Экспрессу», подобная информация была опубликована с целью «разогреть инфополе» перед матчем с «Наполи» в Лиге Европы.

Похоже на новость от шуточного агентства «Панорама». Конечно, это фейк. Кто-то решил разогреть инфополе перед матчем с «Наполи», — сказал Зеленов.

24 ноября в СМИ появилась информация о том, что Федун покидает совет директоров московского «Спартака». Отмечается, что изначально новость появилась в интернет-издании «Медуза» (СМИ, исполняющем функции иностранного агента). Однако впоследствии заметка была удалена.

Федун приобрёл контрольный пакет акций московского «Спартака» в 2004 году. С того момента красно-белые выиграли по разу выиграли чемпионат и Суперкубок России, шесть раз завоёвывали серебряные медали и один раз становились бронзовыми призёрами первенства страны.

Матч пятого тура групповой стадии Лиги Европы между «„Спартаком“» и «„Наполи“» пройдёт 24 ноября в Москве на стадионе «Открытие Арена». В преддверии встречи российская команда имеет в своём активе четыре очка и располагается на последнем, четвёртом месте в таблице группы C. Итальянский коллектив лидирует с семью баллами.

Ранее сообщалось, что лучшие бомбардиры «Наполи» — Виктор Осимхен и Лоренцо Инсинье — пропустят матч со «Спартаком» в Лиге Европы. Как сказали в пресс-службе клуба, спортсмены не полетели вместе с командой в столицу России.