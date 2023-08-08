В «Спартаке» отреагировали на новость о переходе камерунца из «Бешикташа» «Спартак» не стал комментировать возможный переход Венсана Абубакара из «Бешикташа»

Фото: IMAGO/Rodolfo Buhrer/Global Look Press

В пресс-службе «Спартака» отказались от комментариев по поводу возможного перехода в клуб нападающего Венсана Абубакара. Форвард выступает за «Бешикташ» и сборную Камеруна. О его вероятном переходе в московский клуб сообщил Telegram-канал «Спортивный информатор».

В пресс-службе ФК «Спартак» сообщили, что пока не станут комментировать информацию о возможном переходе камерунца в столичную команду.

В сезоне-2022/23 Абубакар забил 13 мячей в 16 встречах за «Бешикташ». Трансферная стоимость 31-летнего нападающего оценивается в €6 млн. За сборную Камеруна Абубакар провел 95 матчей и забил 36 мячей.

3 августа бразильский форвард Малком перешел из петербургского «Зенита» в саудовский «Аль-Хиляль». Бывший футболист российского клуба Андрей Кобелев назвал Малкома лучшим игроком чемпионата России прошлого года.