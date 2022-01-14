В «Спартаке» отреагировали на интимное фото тренера команды

Экс-вратарь «Спартака», а ныне координатор красно-белых Артём Ребров объяснил фотографии бывшего футболиста команды Андрея Ещенко в стрингах оздоровительными процедурами. Ребров считает, что, будучи в статусе игрока, Ещенко мог себе позволить подобные снимки, сообщает «Спорт-экспресс».

Он его (фото) выставлял ещё как игрок. Как футболист он мог такое фото себе позволить, а как тренер — нет. Всё нормально. Человек был на процедурах, занимался здоровьем, — сказал Ребров.

Ранее Ещенко выложил фото в Instagram с водных процедур, где он запечатлён в стрингах и неожиданных позах. Позже публикация была удалена из соцсети.

13 января было объявлено о завершении спортивной карьеры Ещенко. Сообщалось, что он войдёт в тренерский состав команды. Ещенко выступал за «Спартак» с 2016 года.

Также сообщалось, что пресс-служба футбольного клуба «Спартак» опубликовала новый ролик по итогам выездного матча с «Краснодаром». На видео запечатлён эпизод потасовки с участием футболистов обеих команд. Основной спор развернулся между защитником «Спартака» Андреем Ещенко и полузащитником «Краснодара» Тонни де Вильены. Защитник предъявил своему оппоненту претензии за грубую игру.