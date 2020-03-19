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Руководитель медицинского штаба футбольного клуба «Спартак» (Москва) Михаил Бутовский подвёл итоги сдачи теста на коронавирус игроками всех команд.

В командах «Спартака», а мы говорим не только про первую команду, но и про дубль, и про молодёжную команду, нет ни одного выявленного случая как у игроков, так и у персонала, — сказал Бутовский в ролике, опубликованном в YouTube.

Кроме того, врач «красно-белых» отметил приостановку занятий в академии клуба.

По данным на 19 марта, в мире зафиксировано 219 583 случая заболевания коронавирусом, 8 928 человек скончались, 84 801 выздоровели. В России насчитывается 147 заражённых, 6 из них удалось вылечить.

Ранее стало известно, что московский «Спартак» приостановил тренировки до 26 марта из-за паузы в Российской премьер-лиге (РПЛ) в связи с распространением коронавируса, писал NEWS.ru.