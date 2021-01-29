В «Спартаке» рассказали о переговорах по переходу Квинси Промеса

https://static.news.ru/photo/aa77953e-62f1-11eb-b445-fa163e074e61_660.jpg Квинси Промес Фото: Jasper Ruhe via www.imago-images.de/Global Look Press

Директор по связям с общественностью московского футбольного клуба «Спартак» Антон Фетисов прокомментировал данные о том, что клуб должен оформить переход хавбека «Аякса» Квинси Промеса до 31 января.

Переговоры как велись, так и ведутся. Сделка состоится тогда, когда стороны придут к соглашению. С нашей стороны жёстких дедлайнов нет. Трансферное окно в России закрывается в конце февраля, — отметил Фетисов, слова которого приводит «Р-Спорт».

Некоторое время назад журналист Майк Вервей проинформировал, что сделку «Спартака» нужно оформить до 31 января. Это обусловлено тем, что в Нидерландах трансферное окно закрывается 1 февраля.

Ранее NEWS.ru писал, что экс-главный тренер московского ФК «Спартак» Олег Романцев оценил переход российского форварда Александра Кокорина в итальянский клуб «Фиорентина». По его словам, несмотря на положительное отношение к спортсмену, нападающий «так и проходил в подающих надежды талантах».

Он отметил, что в столичной команде Кокорин не раскрылся из-за ряда причин. Одна из них — травма, с которой ему пришлось начинать выступать за «Спартак».