В Совфеде форму сборной Украины назвали рекламой Крыма

https://static.news.ru/photo/d1cdc048-c78e-11eb-a5ed-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Форма сборной Украины для участия в чемпионате Европы по футболу станет рекламой Республики Крым. Об этом «Радио 1» сообщила член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди.

По мнению сенатора, размещение изображения полуострова на форме украинских игроков можно расценивать как популяризацию субъекта РФ в разгар курортного сезона.

Это для нас неожиданная реклама полуострова, хотя он не нуждается в ней. У нас сейчас высокий сезон, очень много отдыхающих, в том числе с Украины. Распроданы все гостиничные номера до середины октября, – пояснила Ковитиди.

Она также не считает эту «выходку» украинских властей политической провокацией. По её мнению, реакции заслуживает достойное государство-противник, имеющее и стройную политику, и стратегию.

Форму украинских спортсменов оценили и другие публичные люди. Официальный представитель МИД Мария Захарова, к примеру, назвала выходку киевлян «отчаянной художественной акцией». Почётный президент РФС Вячеслав Колосков счёл изображение Крыма на форме футболистов мелкой провокацией, недостойной нормальных людей.

Новая форма украинских футболистов была представлена 6 июня. На форму нанесён контур карты Украины с Луганском, Донецком, Киевом, Львовом, Одессой, Днепром и другими городами. Однако главным атрибутом на футболке стал Крым. Также на форме разместили лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!».

Крым был присоединён к России в 2014 году на фоне Евромайдана. Украина считает полуостров своей временно оккупированной территорией.