В «Сочи» проведут повторное тестирование после вспышки COVID-19

https://static.news.ru/photo/9a895f08-c77a-11ea-9203-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК «Сочи»/vk.com

Футбольный клуб «Сочи» может всей командой уйти на карантин. Это решение могут принять после повторного тестирования футболистов, тренеров и сотрудников.

Об этом главный тренер сочинцев Владимир Федотов рассказал РИА Новости. По его словам, повторное тестирование состоится 17 июля. Имена игроков, у которых выявили коронавирус, он называть отказался, заметив, что «всё же это тайна».

Федотов также в ироничном ключе прокомментировал заявление представителя руководства «Уфы» Ростислава Мурзугалова, который сказал, что футболисты башкирского клуба тренируются в бесконтактном режиме, а потому не уйдут на карантин в случае обнаружения коронавируса в команде.

Интересно, как это у них получается — отрабатывать командные действия и дистанционно тренироваться? — удивился Федотов.

Как ранее писал NEWS.ru, у девяти представителей «Сочи» выявили коронавирусную инфекцию. Клуб уже уведомил региональное управление Роспотребнадзора и ждёт указаний ведомства. Матч 29 тура РПЛ, в котором сочинцы должны были сыграть с «Тамбовом», отменён.