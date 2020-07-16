В «Сочи» проведут повторное тестирование после вспышки COVID-19

Футбольный клуб «Сочи» может всей командой уйти на карантин. Это решение могут принять после повторного тестирования футболистов, тренеров и сотрудников.
Об этом главный тренер сочинцев Владимир Федотов
Федотов также в ироничном ключе прокомментировал заявление представителя руководства «Уфы» Ростислава Мурзугалова, который сказал, что футболисты башкирского клуба тренируются в бесконтактном режиме, а потому не уйдут на карантин в случае обнаружения коронавируса в команде.
Интересно, как это у них получается — отрабатывать командные действия и дистанционно тренироваться? — удивился Федотов.
Как ранее писал NEWS.ru, у девяти представителей «Сочи» выявили коронавирусную инфекцию. Клуб уже уведомил региональное управление Роспотребнадзора и ждёт указаний ведомства. Матч 29 тура РПЛ, в котором сочинцы должны были сыграть с «Тамбовом», отменён.
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