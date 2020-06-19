В «Сочи» поиздевались над молодёжью «Ростова»

https://static.news.ru/photo/9a7c515c-b233-11ea-8ad0-fa163e074e61_660.jpg Фото: fc-rostov.ru

Футбольный клуб «Сочи» опубликовал саркастический пост накануне матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова».

На игру в составе «Ростова» выйдут молодые воспитанники клуба 2001–2004 годов рождения.

Вся страна будет болеть за школьников! Мы все были когда-то школьниками. Сегодня просто поиграем в футбол. Поле ровное, мяч круглый. Играем, пока мама не позовёт домой, — написали на странице «Сочи» в Instagram.

В сочинском клубе отметили, что это шутка, однако спустя некоторое время пост был удалён. Но «Ростов» успел оставить комментарий: «Откуда у вас фото нашего игрока на фоне вашего бомбардира?».

Ранее стало известно, что «Ростов» и «Сочи» договорились о проведении матча 23-го тура РПЛ, который был под угрозой срыва, так как у шести игроков ФК «Ростов» накануне матча в Сочи были обнаружены признаки коронавирусной инфекции. Клуб за два дня до матча с «Сочи» ушёл на двухнедельный карантин. В связи с этим было принято решение, что на игру выйдут игроки молодёжного состава, а также футболисты академии клуба 2001–2004 годов рождения.