В Сочи на берегу моря нашли тело погибшего футболиста Футболиста Алексея Лесина нашли мертвым на берегу моря в Сочи

Фото: НМЛ | Национальная Мини-Футбольная лига ЧР

Алексей Лесин

В Сочи скончался 30-летний футболист и тренер Алексей Лесин, сообщили в Министерстве спорта и физической культуры Чувашии. Отец спортсмена рассказал, что сын погиб 6 ноября, он отправился на Всероссийские соревнования и был найден мертвым на берегу моря.

Невосполнимая утрата... На 31 году жизни не стало одного из самых ярких игроков в футбол и тренера нашей республики Алексея Лесина, — говорится на сайте министерства.

Отец футболиста Сергей Лесин написал в социальной сети «Вконтакте» о том, что сейчас идет расследование трагедии. Неизвестно при каких обстоятельствах скончался Лесин.

Выезжал на Всероссийские соревнованиях в Сочи, нашли мертвым около моря. Идет следствие, — сообщил отец.

Также Сергей Лесин рассказал РИА Новости, что за несколько часов до смерти сын с командой пошел в бар в Адлере. Молодого человека не пустили в заведение в шортах, поэтому он решил поесть в другом месте, покинув приятелей, а затем прогуляться вдоль моря.

Лесин старший отметил, что у спортсмена с собой был рюкзак с вещами и документами, однако их пока не нашли. Проблем со здоровьем, по словам отца, у футболиста не было.

Ранее регбист «Красного Яра» Назар Хлобозов погиб в результате автомобильной аварии. ДТП произошло утром 4 ноября, водитель и два пассажира погибли на месте, Хлобозов был доставлен в реанимацию, но 7 ноября спортсмен скончался.