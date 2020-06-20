В «Сочи» извинились за предматчевую шутку о «Ростове»

https://static.news.ru/photo/895a3cbc-b275-11ea-a341-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Футбольный клуб «Сочи» принёс извинения коллегам из «Ростова» и его болельщикам за шуточную публикацию в соцсети перед матчем чемпионата России. Об этом заявил пресс-атташе клуба из курортного города Александр Груднев.

Игра основного состава «Сочи» против подростков, чей средний возраст составил 17,2 года, закончилась ожидаемым разгромом 10:1. Перед матчем в Instagram «Сочи» пошутили, что будут играть против детей, пока их мама домой не позовёт. Сообщение удалили, когда пошёл вал негативных комментариев.

По словам Груднева, так в его клубе пытались креативить, но журналисты всё не так поняли.

Мне кажется, неправильно было так делать, мы погорячились, мне очень неудобно за то, что всё так получилось. То, как это выглядело, и то, как это было подано в СМИ, не отражает ценностей нашего клуба и профессиональную этику, — цитирует Груднева ТАСС.

pfcsochi/instagram.com

Ранее NEWS.ru сообщал, что футбольный клуб «Сочи» опубликовал саркастический пост накануне матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова», в составе которого на поле вышли молодые воспитанники клуба 2001–2004 годов рождения. В сочинском клубе отметили, что это шутка.