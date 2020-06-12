В Швейцарии открыли новое дело против Йозефа Блаттера

https://static.news.ru/photo/3d35b602-ad81-11ea-abda-fa163e074e61_660.jpg Йозеф Блаттер Фото: MANUEL GEISSER via imago-images.de/Global Look Press

Швейцарская прокуратура завела новое расследование в отношении бывшего президентв Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера по подозрению в преступном использовании средств из футбольных фондов в размере $1 млн.

84-летний Блаттер является обвиняемым лицом в связи с кредитом ФИФА, предоставленным в апреле 2010 года Футбольной ассоциации Тринидада и Тобаго (TTFA). Платёж со счёта ФИФА был беспроцентным, необеспеченным, а позднее был списан в качестве подарка, сообщает Associated Press

Помимо Блаттера, в списке обвиняемых фигурируют бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке и экс-финансовый директор ФИФА Маркус Каттнер.

Швейцарское федеральное бюро юстиции осенью 2015 года открыло дело против занимавшего на тот момент пост президента ФИФА Блаттера по подозрению в незаконном переводе в 2011 году 2 миллионов швейцарских франков Мишелю Платини, который тогда возглавлял УЕФА. Также Блаттера обвиняли в продаже телеправ Карибского футбольного союза (CFU) на показ чемпионатов мира 2010 и 2014 годов за 600 000 долларов, что на тот момент было намного ниже рыночной стоимости. Арбитражная палата комитета по этике ФИФА 21 декабря 2015 года отстранила Блаттера на восемь лет. Апелляционный комитет ФИФА 24 февраля 2016 года сократил срок отстранения чиновника до шести лет.

В июне 2020 года Блаттер сообщил, что расследование по поводу его сделок с CFU официально закрыто.

Ранее экс-главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини подал иск в суд с требованием выплатить ему задолженность по заработной плате, писал NEWS.ru.