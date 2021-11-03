В Сети появилось видео танцующего Карпина на дне рождения Глебова

В Интернете опубликовано видео, на котором главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин танцует на праздновании дня рождения полузащитника «Ростова» Данила Глебова. Ролик появился в Telegram-канале «Закулисье спорта».

Накануне Карпин посетил празднование дня рождения бывшего подопечного. На одной из видеозаписей видно, как наставник национальной команды танцует под песню из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию».

Глебов является воспитанником «Томи» и «Локомотива». После перехода в профессиональный футбол он успел поиграть за махачкалинский «Анжи», а в 2019 году пополнил состав «Ростова». Во всех турнирах за ростовчан провёл 74 матча, забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач.

Ранее Карпин прокомментировал итоговый состав сборной России по футболу для подготовки к ноябрьским матчам квалификационного турнира чемпионата мира в Катаре. Наставник заявил, что он сделал выбор в пользу опытных игроков, потому что команде предстоит сыграть самые важные матчи.