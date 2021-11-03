В Сети появилось видео танцующего Карпина на дне рождения Глебова

В Интернете опубликовано видео, на котором главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин танцует на праздновании дня рождения полузащитника «Ростова» Данила Глебова. Ролик появился в Telegram-канале «Закулисье спорта».
Накануне Карпин
Глебов является воспитанником «Томи» и «Локомотива». После перехода в профессиональный футбол он успел поиграть за махачкалинский «Анжи», а в 2019 году пополнил состав «Ростова». Во всех турнирах за ростовчан провёл 74 матча, забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач.
Ранее Карпин прокомментировал итоговый состав сборной России по футболу для подготовки к ноябрьским матчам квалификационного турнира чемпионата мира в Катаре. Наставник заявил, что он сделал выбор в пользу опытных игроков, потому что команде предстоит сыграть самые важные матчи.