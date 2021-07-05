В Сети появились факты о футболистах-военнопленных

В Сети появилась история о футболистах-военнопленных времён Второй мировой войны. Факты опубликовал портал Readovka.

Речь в истории идёт о немцах Фрице Вальтере и Берте Траутманне. Оба сражались во Второй мировой войне на стороне Третьего рейха, однако вошли в историю не как нацисты-палачи, а как кумиры поклонников футбола.

В 1942 году 19-летнего Фрица Вальтера, на тот момент выступавшего за сборную Германии, призвали в армию и отправили на восточный фронт. Там он попал в плен и содержался в концлагере в Венгрии. От ссылки в Сибирь его спасли футбольные навыки, он играл с охранниками.

Траутманн также попал на восточный фронт, служил под Днепропетровском. За военные годы он побывал в советском, французском и американском плену, отовсюду сбежал. Спустя некоторое время он попал в лагерь для военнопленных в Ланкашире (Англия), где содержался до 1948 года, именно там и возобновилась его футбольная карьера. Он выступал за «Манчестер Сити» и поддерживал сборную Англии.

Полную историю двух футболистов можно прочитать по ссылке выше.

На Евро-2020 сборная Германии дошла до 1/8 финала и проиграла сборной Англии со счётом 0:2.