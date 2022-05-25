В Сербии объяснили, почему трансфер Дзюбы перестал вызывать у них интерес Гендиректор «Црвены Звезды» объяснил отказ от Дзюбы нуждой в молодом и быстром нападающем

Артём Дзюба / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что бывший футболист «Зенита» Артём Дзюба больше не вызывает у них интереса, сообщает «РБ Спорт». По словам функционера, они заинтересованы в приобретении молодого и скоростного нападающего. Ранее сообщалось, что сербский клуб готов предложить сотрудничество Дзюбе после его ухода из санкт-петербургской команды.

«Црвена Звезда» больше не интересуется Артёмом Дзюбой. Нам нужен быстрый и молодой нападающий, — заявил Терзич.

Об уходе Дзюбы из «Зенита» стало известно 22 мая. В составе санкт-петербургской команды нападающий стал четырёхкратным чемпионом России, взял два Кубка и четыре Суперкубка страны. В нынешнем сезоне форвард провёл за команду 28 матчей в Российской премьер-лиге, забил 11 мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее спортивный комментатор Геннадий Орлов сообщил, что нападающий Артём Дзюба может продолжить карьеру в Главной лиге футбола в США (MLS). По его словам, футболист уже получил хорошее предложение от одного из американских клубов.