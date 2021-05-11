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Футбол

В «Селтике» оценили возможность продажи клуба Макгрегору

14:14, 12 мая 2021
Фото: ALEX NICODIM/www.imago-images.de/Global Look Press

Исполняющий обязанности главного тренера футбольного клуба «Селтик» Джон Кеннеди оценил слова бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора о покупке команды. Слова специалиста приводит Irish Mirror.

По-моему, на прошлой неделе он «был» в «Манчестер Юнайтед». Похоже, он пытается каким-либо образом распробовать футбол на вкус. Но я не думаю, что за этим вообще что-то стоит, — сказал Кеннеди.

Ранее ирландский боец смешанного стиля заявил, что задумывается о покупке английского «Манчестер Юнайтед». 

В сезоне-2020/21 «зелёно-белые» стали вторыми в Шотландской премьер-лиге, серьёзно уступив «Рейнджерсу». В активе «Селтика» 73 очка после 36 матчей. У «Рейнджерс» 96 баллов.

32-летний Макгрегор провёл в UFC 27 матчей, в которых одержал 22 победы и пять раз уступил соперникам.

Ранее стало известно, сколько боёв Макгрегор проведёт в 2021 году. Экс-чемпион Ultimate Fighting Championship намерен минимум дважды оказаться в октагоне. 

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