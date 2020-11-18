В сборной Сербии прокомментировали информацию об отмене матча с Россией

https://static.news.ru/photo/d0512d64-29bd-11eb-96c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/fssrbije

Пресс-атташе сборной Сербии Джордже Филипович прокомментировал информацию о возможной отмене домашнего матча Лиги наций с Россией из-за вспышки коронавируса в команде хозяев.

У меня нет информации об этом. Всё хорошо. Будут играть, — отметил Филипович, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Некоторое время назад стало известно, что несколько футболистов сборной Сербии заразились коронавирусом. Это выяснилось по итогам тестирования, которое было проведено накануне матча с россиянами.

Положительный результат оказался у голкипера Джордже Николича («Базель») и полузащитников Сергея Милинковича-Савича («Лацио») и Дарко Лазовича («Верона»).

Ранее NEWS.ru писал, что вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов получил сомнительный результат теста на COVID-19. Тестирование проводилось в Стамбуле.