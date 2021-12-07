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В сборной Польши ответили, что не рассматривают Черчесова на пост тренера

18:06, 07 декабря 2021
В сборной Польши ответили, что не рассматривают Черчесова на пост тренера Станислав Черчесов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В пресс-службе сборной Польши по футболу сообщили, что не рассматривают Станислава Черчесова на должность главного тренера. Как сказал пресс-атташе Якуб Квятковский Sport24, в настоящий момент в национальной команде не думают о смене специалиста.

Польский футбольный союз не рассматривает кандидатуру Черчесова на пост главного тренера национальной команды. Мы не думаем о каких-либо изменениях на этой должности. Главным тренером сборной Польши является Паулу Соуза. Наша футбольная ассоциация довольна его работой. Соуза качественно выполняет свои обязанности, — сказал Квятковский.

Представитель сборной Польши отметил, что в случае квалификации на чемпионат мира 2022 года в Катере контракт Соузы с национальной командой будет автоматически продлён вплоть до окончания мундиаля.

Черчесов известен по работе с австрийскими «Куфштайном» и «Ваккер-Тиролем», российскими «Спартаком», «Жемчужиной», «Тереком», «Амкаром», «Динамо». С 2016 по 2021 год он возглавлял национальную команду России. В Польше наставник тренировал «Легию», вместе с которой выиграл чемпионат и Кубок страны в сезоне-2015/16.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер футбольной команды «Томь» Валерий Непомнящий назвал хамом нападающего санкт-петербургского «Зенита» Артёма Дзюбу. По его словам, спортсмен не отличается манерами. При этом он отметил интеллектуальные способности форварда.

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