В «Рубине» задумались об увольнении Слуцкого после вылета из Кубка России

В «Рубине» задумались об увольнении Слуцкого после вылета из Кубка РоссииСлуцкого могут уволить из «Рубина» после поражения от команды из ФНЛ «Енисей»
Руководство «Рубина» может рассмотреть возможность увольнения главного тренера команды Леонида Слуцкого, сообщает «Матч ТВ». В клубе негативно восприняли поражение «Рубина» от «Енисея» в Кубке России. «Енисей» выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
По словам источника, Слуцкий всегда
Матч 1/4 Кубка России прошёл в Красноярске. «Енисей» на своём поле одолел казанцев со счётом 3:1.
По итогам 25 туров РПЛ «Рубин» располагается на 12-м месте с 26 очками в запасе.
Ранее футболисты «Спартака» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграли вничью с казанским «Рубином». Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 1:1.