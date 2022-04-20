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Футбол

В «Рубине» задумались об увольнении Слуцкого после вылета из Кубка России

Слуцкого могут уволить из «Рубина» после поражения от команды из ФНЛ «Енисей»
17:42, 20 апреля 2022
В «Рубине» задумались об увольнении Слуцкого после вылета из Кубка России Леонид Слуцкий Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press
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Руководство «Рубина» может рассмотреть возможность увольнения главного тренера команды Леонида Слуцкого, сообщает «Матч ТВ». В клубе негативно восприняли поражение «Рубина» от «Енисея» в Кубке России. «Енисей» выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

По словам источника, Слуцкий всегда пользовался поддержкой руководства команды, но из-за риска вылета из Российской премьер-лиги (РПЛ) тренера могут отправить в отставку.

Матч 1/4 Кубка России прошёл в Красноярске. «Енисей» на своём поле одолел казанцев со счётом 3:1.

По итогам 25 туров РПЛ «Рубин» располагается на 12-м месте с 26 очками в запасе.

Ранее футболисты «Спартака» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграли вничью с казанским «Рубином». Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 1:1.

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