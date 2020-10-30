В РПЛ сообщили о ситуации в тульском «Арсенале» из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/431e479c-1abd-11eb-a91d-fa163e074e61_660.jpg Фото: PFC Arsenal Tula/facebook.com

Перед матчем 12-го тура чемпионата России по футболу с ЦСКА тульский «Арсенал» оповещал, что у трёх человек в расположении команды по итогам тестирования на коронавирус были выявлены сомнительные результаты. В пресс-службе РПЛ сообщили, как дела с распространением COVID-19 обстоят в стане туляков в настоящий момент.

Представители лиги напомнили, что после выявления сомнительных результатов лица, получившие такие тесты, были немедленно изолированы. Сейчас они находятся под наблюдением медиков, их анализы отправлены в органы Роспотребнадзора. Игроки, которые заразились ранее, остаются на амбулаторном лечении.

Перед матчем 13-го тура с «Рубином» было проведено дополнительное тестирование всех представителей «Арсенала». Клуб сообщил, что по итогам полученных результатов команда готова к участию в игре, — сообщает пресс-служба РПЛ.

Как ранее писал NEWS.ru, главный тренер футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско перед матчем 13-го тура Российской премьер-лиги против «Ростова» рассказал, примет ли участие во встрече нападающий Александр Соболев, который ранее получил травму.