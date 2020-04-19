В РПЛ рассказали о возможных сроках возобновления чемпионата

https://static.news.ru/photo/9c0fe2cc-824a-11ea-a572-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чемпионат России по футболу может быть возобновлён в период с середины июня по середину июля. Об этом сообщили в Российской премьер-лиге.

В сообщении РПЛ говорится, что сроки возобновления футбольного сезона зависят от ситуации с распространением коронавирусной инфекции и от указов со стороны властей страны.

Одной из рассматриваемых опций при этом является проведение оставшихся матчей сезона без зрителей на трибунах. Данный вариант будет принят в случае невозможности проведения игр в других условиях.

Также в РПЛ ответили на вопрос болельщиков о вероятном досрочном завершении чемпионата.

УЕФА дал всем лигам рекомендацию доиграть сезон до конца, чтобы сохранить целостность соревнований и определить чемпиона, участников еврокубков и стыковых матчей, а также команды, которые покинут чемпионат, по спортивному принципу, — сообщается на сайте премьер-лиги.

Ранее NEWS.ru писал, что групповой этап футбольной Лиги чемпионов УЕФА планируется начать 20 октября. Таким образом, дата сдвинулась на месяц позже традиционной.