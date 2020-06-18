Прядкин рассказал о возможном завершении сезона РПЛ досрочно

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев сообщил, что РФС проведёт расследование эпизода относительно ФК «Ростов», где у шести игроков накануне матча в Сочи обнаружены признаки коронавирусной инфекции

Мы проведём расследование, должны разобраться в этом эпизоде. Произошедшее в «Ростове» — большая проблема. И на исполкоме, и на общем собрании всегда говорили, что, к сожалению, в тех условиях, в...