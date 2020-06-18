Прядкин рассказал о возможном завершении сезона РПЛ досрочно

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин ответил на вопрос, будет ли завершён сезон чемпионата России по футболу в случае заражения футболистов коронавирусом.
Конечно, во главу угла ставится здоровье. Но пока с РФС мы такой вариант не допускаем, — сказал Прядкин на пресс-конференции, посвящённой возобновлению сезона РПЛ 2019/20.
Ранее РПЛ опубликовала календарь оставшейся части сезона чемпионата России по футболу, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновится 19 июня матчем «Крылья Советов» — «Ахмат». Последний тур состоится 22 июля. Болельщики смогут заполнить трибуны на 10%, писал NEWS.ru.
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