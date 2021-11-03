В РПЛ прокомментировали запрет на проведение матча «Динамо» — «Краснодар»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков в разговоре с NEWS.ru оценил пенальти, который испанский арбитр Алехандро Хосе Эрнандес назначил в ворота «Зенита» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (4:2). Специалист считает, что судья мог закрыть глаза на нарушение.

На 57-й минуте Федерико Кьеза заработал пенальти для своей команды. Его дали пробить Пауло Дибале, однако аргентинец промахнулся. Через несколько секунд судья дал Дибале перебить пенальти, так как футболист «Зенита»...