В РПЛ прокомментировали запрет на проведение матча «Динамо» — «Краснодар»
Сергей Стариков
Сергей Стариков
14:14, 03 ноября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Российская премьер-лига (РПЛ) пока не приняла решение о проведении матча 14-го тура чемпионата между московским «Динамо» и «Краснодаром». Встреча запланирована на 6 ноября. В пресс-службе РПЛ отметили, что держат ситуацию на контроле, передаёт «Чемпионат».
Мы находимся в контакте с коллегами из клуба и РФС, работаем над возможными сценариями. В ближайшее время сможем сообщить о принятых решениях, — заявили в пресс-службе.
Проведение матча 14-го тура чемпионата России по футболу оказалось под вопросом в связи с решением регионального отделения Роспотребнадзора. Накануне ведомство официально запретило устраивать игру в Москве.
После 13 туров «Динамо» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы, набрав 23 очка. «Краснодар» с 21 очком идёт шестым.
Ранее сообщалось, что «Зенит» проиграл «Ювентусу» в матче четвёртого тура Лиги чемпионов. Подопечные Сергея Семака потерпели второе поражение подряд в еврокубковом турнире и практически потеряли шансы на выход в плей-офф.