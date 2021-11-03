В РПЛ подтвердили, что матч «Динамо» — «Краснодар» пройдёт в Москве

Руководство Российской премьер-лиги сообщило, что матч 14-го тура чемпионата между московским «Динамо» и «Краснодаром» пройдёт в Москве со зрителями. Об этом заявил исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц, передаёт «Чемпионат».

Матч «Динамо» — «Краснодар» пройдёт в Москве при 30% заполняемости трибун. Надеюсь, что с дерби между «Спартаком» и «Локомотивом» тоже проблем не будет, — сказал Хачатурянц.

До настоящего момента проведение матча между «Динамо» и «Краснодаром» находилось под вопросом в связи с решением регионального отделения Роспотребнадзора. Накануне ведомство официально запретило устраивать игру в Москве. При этом в РПЛ отмечали, что держат ситуацию под контролем.

После 13 туров «Динамо» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы, набрав 23 очка. «Краснодар» с 21 очком идёт шестым.