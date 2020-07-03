В РПЛ ответили на информацию о коронавирусе в тульском «Арсенале»

https://static.news.ru/photo/d7e31f1a-bdd9-11ea-91e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПФК «Арсенал» Тула/vk.com

Оперативный штаб Российской премьер-лиги (РПЛ) заверил, что в тульском «Арсенале» нет случаев заражения коронавирусом.

Мы подтверждаем, что все представители команды, которые подали заявки на QR-коды для участия в матче 26-го тура РПЛ, здоровы и никто из них не сдавал положительного теста на коронавирус, — говорится в заявлении на сайте РПЛ.

Отмечается, что накануне оперштаб РПЛ дополнительно запросил у тульской команды данные по тестированию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что тульский футбольный клуб «Арсенал» объявил об уходе главного тренера команды Игоря Черевченко. Отмечается, что руководство клуба приняло отставку Черевченко после поражения от грозненского «Ахмата» (1:3).