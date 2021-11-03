В РПЛ определили автора лучшего гола октября

Мяч полузащитника тульского «Арсенала» Кингса Кангва в ворота санкт-петербургского «Зенита» в матче 11-го тура чемпионата России по футболу был признан лучшим в октябре. Об этом сообщили в пресс-службе Российской премьер-лиги (РПЛ).

Изначально на награду претендовали голы футболистов «Локомотива» Фёдора Смолова и Рифата Жемалетдинова, нападающего ЦСКА Фёдора Чалова, игроков «Зенита» Клаудиньо и Ярослава Ракицкого, а также Даниила Глебова из «Ростова» и Матео Кассьерры из «Сочи». Тем не менее приз получил Кангва, отправив с 25 метров мяч в правую «девятку».

Футболист известен по выступлениям за замбийские «Хэппи Хартс» и «Билдкон», а также израильский «Хапоэль» из Беэр-Шевы. Состав тульского «Арсенала» Кангва пополнил в 2019 году. На его счету 35 матчей и два забитых мяча.

Ранее РПЛ назвала кандидатов на звание лучшего тренера октября. В итоговый список вошли пятеро специалистов, среди которых наставник «Зенита» Сергей Семак, его коллега из «Локомотива» Маркус Гисдоль и другие.