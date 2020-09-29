В «Ростове» прокомментировали информацию по Обухову и Шомуродову

Менеджер-селекционер футбольного клуба «Ростов» Игорь Гамула опроверг информацию об интересе команды к нападающему «Тамбова» Владимиру Обухову.
Первый раз об этом слышу. Сейчас сидим с коллегами в отделе, и никто не в курсе этой информации, — сказал Гамула корреспонденту NEWS.ru
По информации СМИ Обухов должен заменить форварда Элдора Шомуродова, которого ростовчане намерены продать в итальянский «Дженоа» за 9 млн евро вместе с бонусами + 15% от следующей перепродаже игрока.
Что касается перехода Шомуродова, тоже прочитали в СМИ, но не владеем подобными данными, — добавил он.
В текущем сезоне Шомуродов провёл девять матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
25-летний футболист перешёл в донской коллектив в 2017 году, его контракт рассчитан до 30 июня 2024-го.
Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался об итоге матча его команды против «Маккаби» из Хайфы в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Дончане проиграли дома (1:2), после чего от России в еврокубках осталось лишь четыре команды, писал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники