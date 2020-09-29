В «Ростове» прокомментировали информацию по Обухову и Шомуродову

https://static.news.ru/photo/e2f3511c-025e-11eb-a3c6-fa163e074e61_660.jpg Владимир Обухов Фото: fc-tambov.ru

Менеджер-селекционер футбольного клуба «Ростов» Игорь Гамула опроверг информацию об интересе команды к нападающему «Тамбова» Владимиру Обухову.

Первый раз об этом слышу. Сейчас сидим с коллегами в отделе, и никто не в курсе этой информации, — сказал Гамула корреспонденту NEWS.ru

По информации СМИ Обухов должен заменить форварда Элдора Шомуродова, которого ростовчане намерены продать в итальянский «Дженоа» за 9 млн евро вместе с бонусами + 15% от следующей перепродаже игрока.

Что касается перехода Шомуродова, тоже прочитали в СМИ, но не владеем подобными данными, — добавил он.

В текущем сезоне Шомуродов провёл девять матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

25-летний футболист перешёл в донской коллектив в 2017 году, его контракт рассчитан до 30 июня 2024-го.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался об итоге матча его команды против «Маккаби» из Хайфы в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Дончане проиграли дома (1:2), после чего от России в еврокубках осталось лишь четыре команды, писал NEWS.ru.