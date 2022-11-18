В России предложили провести чемпионат по футболу среди новых регионов Минспорт предложил провести чемпионат среди футбольных команд новых регионов России и Крыма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство спорта России предложило провести объединенный чемпионат по футболу с участием команд Крыма и регионов, вошедших в состав России в конце сентября 2022 года. По словам исполняющего обязанности министра молодежи, спорта и туризма ДНР Александра Громакова, которые приводит РИА Новости, подобный турнир хорошо зарекомендовал себя на юношеском уровне.

Министерство спорта России предложило вариант провести для начала объединенный чемпионат среди новых [регионов] — Крым, Севастополь, Запорожская, Херсонская области, ДНР и ЛНР. Мы провели такие первые соревнования среди юношей. Команда ДНР выиграла их, — сказал он.

В 2015 году ФИФА и УЕФА ввели запрет на участие крымских клубов в российских соревнованиях. Решением УЕФА крымские клубы после воссоединения Крыма с Россией выступали в чемпионате региона.

24 октября стало известно, что правительство РФ и РФС договорились об интеграции новых территорий в чемпионаты России по футболу. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время доклада президенту Владимиру Путину. Украинская ассоциация футбола (УАФ) заявила, что направит обращение в ФИФА и УЕФА с требованием исключить РФС из указанных организаций.