«В России ему будет безопаснее»: отец футболиста Распутько о побеге сына Сбежавший с Украины футболист Александр Распутько будет получать гражданство РФ

Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

Александр Распутько

В России футболисту донецкого «Шахтера» Александру Распутько будет безопаснее, чем на Украине, сообщил Regnum его отец Юрий Распутько. Он заявил, что о политическом убежище в России 19-летний спортсмен не просил.

Пока я не могу сообщить причину, почему Саша сбежал из «Шахтера». Я могу сказать, что в России ему точно будет безопаснее. Информация о прошении политического убежища — неправда. Мой сын его не просил. Он просто подаст документы на российский паспорт, — сказал Распутько-старший.

Он добавил, что в «Шахтере» его сына ждать не стоит, сейчас Александр отдыхает, а дальше «будет видно».

Футболист «Шахтера» неожиданно пропал после матча юношеской Лиги УЕФА с «Антверпеном» в Бельгии. Распутько должен был вылететь на Украину вместе с командой, но не пришел на рейс. В посольстве РФ в Бельгии заявили, что спортсмен не обращался к дипломатам с просьбой о политическом убежище.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что в случае подтверждения информации о нахождении Распутько в России ему окажут содействие и могут принять в один из отечественных клубов.