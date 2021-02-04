В РФС заявили, что Россия должна войти в топ-10 сильнейших сборных мира

https://static.news.ru/photo/dae6d440-66d0-11eb-b1be-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Сборная России по футболу в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) к 2030 году должна войти в топ-10 сильнейших команд мира, говорится в инфографике, которая была показана на внеочередной конференции Российского футбольного союза (РФС).

Глава РФС Александр Дюков заявил на конференции, что за прошедший двухлетний период сборная отобралась на чемпионат Европы — 2020 и в рейтинге ФИФА поднялась с 50-го на 39-е место.

Ставим перед собой задачу каждый год улучшать свои позиции, — подчеркнул Дюков.

По итогам 2020 года сборная России завершила в рейтинге на 39-м месте.

Ранее Александр Дюков заявил о необходимости знакомить детей с футболом уже с двухлетнего возраста. И правильным форматом работы с ними — проведение 30-минутных занятий с мячом.

4 февраля, как писал NEWS.ru, Дюков был переизбран на пост главы РФС. Он был единственным кандидатом на этот пост. С 2008 по 2017 год Дюков являлся президентом петербургского футбольного клуба «Зенит».